De nombreux sites Web ne respectent pas vos choix de consentement aux cookies

L'étude révèle également que 65 % des sites qui prétendent offrir un choix aux visiteurs en matière de cookies les trahissent en utilisant des cookies de suivi, même en cas de refus. Pire encore, certains établissent ces cookies avant même que l'utilisateur ait eu l'occasion de choisir. La fermeture d'une fenêtre de notification est souvent interprétée comme un consentement, une pratique adoptée par plus de 77 % des sites.

Ces méthodes, qualifiées de modèles sombres, sont conçues pour influencer subtilement les décisions des utilisateurs. En rendant le bouton d'acceptation visible et accessible, et celui de rejet discret et compliqué, les sites Web manipulent les choix, privant ainsi les internautes de leur droit à la vie privée. Ces tactiques, loin d'être anodines, soulignent une volonté délibérée de contourner les règles pour privilégier les intérêts commerciaux au détriment de l'éthique et de la légalité. Malgré les avertissements, la CNIL a adopté près de 100 mesures correctives et sanctions depuis le 31 mars 2021 pour le non-respect de la législation sur les cookies par les propriétaires de sites Web.