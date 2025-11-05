Amazon a envoyé une mise en demeure à la startup Perplexity. Le géant du e-commerce ne veut plus voir le navigateur Comet effectuer des achats sur sa plateforme.
Parmi les tâches qu'un navigateur agentique est capable de prendre en charge, il y a les achats sur Internet. Bon, honnêtement, à ce stade, l'action est quand même bien plus vite réalisée par l'internaute lui-même. Il n'empêche qu'Amazon n'apprécie pas du tout ce type de mécanisme, et estime qu'il s'agit là d'une violation de ses conditions d'utilisation.
Amazon pointe un manque de transparence
Amazon reproche à Perplexity de ne pas identifier clairement son agent IA lorsqu'il effectue des transactions sur le site marchand. Selon le géant du e-commerce, cette opacité viole directement les conditions générales d'utilisation qui interdisent explicitement "toute utilisation d'outils de data mining, de robots ou d'outils similaires de collecte et d'extraction de données". La lettre mentionne également une dégradation de l'expérience d'achat et l'introduction de vulnérabilités en matière de confidentialité.
Pour Amazon, le problème vient du fonctionnement même de Comet. Lorsque l'agent IA accède aux comptes Amazon des utilisateurs, il se présente comme un simple navigateur Google Chrome, sans signaler sa nature automatisée. Cette identification trompeuse permet à Comet de contourner les mécanismes de détection d'Amazon. D'ailleurs, lorsqu'Amazon a tenté de bloquer ces bots, Perplexity a réussi à déjouer ces mesures de sécurité en déployant une nouvelle version de son navigateur.
Amazon estime que cette transparence….
"…contribue à garantir une expérience client positive et correspond au mode de fonctionnement d'autres acteurs, notamment les applications de livraison de repas et les restaurants pour lesquels elles prennent les commandes, les applications de livraison et les magasins auprès desquels elles s'approvisionnent, ainsi que les agences de voyage en ligne et les compagnies aériennes auprès desquelles elles réservent des billets pour leurs clients."
Une hypocrisie pour Perplexity
Perplexity ne s'est pas laissé intimider et a publié un billet de blog intitulé "Intimider n'est pas innover", dans lequel la startup accuse Amazon d'utiliser sa position dominante pour étouffer la concurrence. Aravind Srinivas, le PDG de Perplexity, soutient qu'un agent agissant au nom d'un utilisateur possède automatiquement "les mêmes droits et responsabilités" que cet utilisateur, et qu'il n'appartient pas à Amazon de surveiller cette distinction.
Perplexity précise que Comet ne collecte ni n'entraîne de modèles avec des données issues d'Amazon. L'agent se contente d'exécuter les actions nécessaires pour finaliser les achats demandés par l'utilisateur. La startup insiste sur le fait que les identifiants des utilisateurs restent stockés localement sur leurs appareils et ne transitent jamais par les serveurs de Perplexity.
Un manque à gagner pour Amazon
Mais en creusant, ce n'est pas uniquement pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs qu'Amazon formule cette lettre. Si le robot remplace l'humain pour scanner ses pages produits, il ne se laissera pas tenter par des achats compulsifs après avoir rencontré les publicités ciblées de la plateforme e-commerce. Sur ce point, Perplexity accuse même Amazon de privilégier ses revenus publicitaires au détriment de l'expérience utilisateur affirmant qu'un achat simplifié signifie plus de transactions et des clients plus satisfaits. Et d'affirmer :
"Depuis des décennies, l'apprentissage automatique et les algorithmes sont des armes qu'on a mises dans les mains des grandes entreprises, et déployées pour servir des annonces publicitaires et manipuler ce que vous voyez, ce que vous ressentez et ce que vous achetez. La promesse des LLM est de redonner le pouvoir aux mains des gens. L'IA agentive marque un changement significatif : les utilisateurs peuvent enfin reprendre le contrôle de leurs expériences en ligne."
Et c'est peut-être aussi ce contrôle que craint Amazon. On imaginerait les navigateurs IA embarquer nativement des outils comme Keepa ou CamelCamelCamel pour suivre la fluctuation des tarifs sur Amazon et automatiser les achats au meilleur prix, rognant toujours plus la marge pour le cyber-marchand. Enfin, il ne serait pas surprenant que ces navigateurs de nouvelle génération fassent rapidement de l'ombre à Rufus, l'assistant d'Amazon capable de recommander des produits et de gérer les paniers des internautes.