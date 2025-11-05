Amazon reproche à Perplexity de ne pas identifier clairement son agent IA lorsqu'il effectue des transactions sur le site marchand. Selon le géant du e-commerce, cette opacité viole directement les conditions générales d'utilisation qui interdisent explicitement "toute utilisation d'outils de data mining, de robots ou d'outils similaires de collecte et d'extraction de données". La lettre mentionne également une dégradation de l'expérience d'achat et l'introduction de vulnérabilités en matière de confidentialité.​

Pour Amazon, le problème vient du fonctionnement même de Comet. Lorsque l'agent IA accède aux comptes Amazon des utilisateurs, il se présente comme un simple navigateur Google Chrome, sans signaler sa nature automatisée. Cette identification trompeuse permet à Comet de contourner les mécanismes de détection d'Amazon. D'ailleurs, lorsqu'Amazon a tenté de bloquer ces bots, Perplexity a réussi à déjouer ces mesures de sécurité en déployant une nouvelle version de son navigateur.​

Amazon estime que cette transparence….