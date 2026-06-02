Car, si Google est un véritable mastodonte technologique, la demande pour ses services IA est telle qu’elle ne dispose pas d’assez de puissance de calcul pour y répondre. Et elle émane aussi bien des entreprises que des particuliers. L’objectif est clair : la firme de Mountain View veut construire plus de data centers, et vise même, à terme, un déploiement d’infrastructures dans l’espace.