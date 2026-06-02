Les prochains mois s'annoncent donc inédits pour les marchés américains. Mais surtout, la pression est maximale sur OpenAI, elle qui travaille en parallèle sur son propre dossier, tandis que SpaceX va réaliser la plus grande introduction en Bourse (IPO) de l’Histoire dans quelques jours. Dans cette optique, les banques ont envoyé un message clair aux rivaux de l’IA : celui qui arrive en premier définit le secteur et capte l’essentiel des capitaux disponibles.