Au mois d'avril dernier, quand les médias évoquaient la future entrée de SpaceX en Bourse, on apprenait que la direction de l'entreprise visait une valorisation de 2 000 milliards de dollars, une fois qu'elle sera cotée.

Un chiffre peut-être un peu trop important, et qui va été revu à la baisse. Selon des sources proches du dossier, auxquelles Bloomberg a eu accès, cette valorisation a été revue à la baisse, avec une attente désormais établie à 1 800 milliards de dollars.