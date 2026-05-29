Le géant de l'aérospatiale va bientôt faire son entrée en Bourse. Mais son arrivée devrait être un peu moins spectaculaire que prévu.
Les États-Unis vont être le théâtre en 2026 de plusieurs entrées en Bourse qui devraient être marquantes. On pense évidemment aux deux titans de l'IA, OpenAI et Anthropic, dont la valorisation est déjà exceptionnelle aujourd'hui. Mais avant eux, ce devrait être l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, qui attirera tous les regards, avec une opération qui devrait rapporter énormément. Et ce, même si Elon Musk a peut-être visé un peu trop haut.
SpaceX s'attend finalement à atteindre une valorisation de 1 800 milliards de dollars
Au mois d'avril dernier, quand les médias évoquaient la future entrée de SpaceX en Bourse, on apprenait que la direction de l'entreprise visait une valorisation de 2 000 milliards de dollars, une fois qu'elle sera cotée.
Un chiffre peut-être un peu trop important, et qui va été revu à la baisse. Selon des sources proches du dossier, auxquelles Bloomberg a eu accès, cette valorisation a été revue à la baisse, avec une attente désormais établie à 1 800 milliards de dollars.
Vers une levée de fonds record pour l'entreprise d'Elon Musk
SpaceX aurait revu à la baisse cette valorisation après des consultations avec des conseillers et des investisseurs, toujours selon les mêmes sources. Cette évaluation pourrait encore changer dans les prochains temps, « les discussions sont en cours et l'entreprise pourrait décider de revoir à la hausse son objectif de valorisation en fonction des réactions des investisseurs lors de la campagne de promotion » a précisé Bloomberg.
Avec cette opération financière, SpaceX espère pouvoir récolter jusqu'à 75 milliards de dollars, ce qui irait bien au-delà du record du Saoudien Aramco, avec son entrée en Bourse en 2019. SpaceX affichait en 2025 un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars, contre 14 milliards de dollars en 2024. Elle enregistrait l'an dernier des pertes de 4,94 milliards de dollars, alors qu'en 2024, elle pouvait montrer un bénéfice de 791 millions de dollars.
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