L’entrée en Bourse de SpaceX s’annonce comme l’une des plus prolifiques, avec des chiffres qui donnent le vertige. Et certaines fortunes personnelles vont atteindre des sommets que l’humanité n’a encore jamais vus.
On entre dans la dernière ligne droite. SpaceX a déposé le fameux prospectus S-1 auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC) : l’introduction en Bourse est attendue autour du 12 juin.
La société d’Elon Musk vise une levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du record mondial actuel détenu par le géant pétrolier Saudi Aramco depuis 2019 avec 29,4 milliards de dollars. La valorisation totale de l’entreprise pourrait, elle, dépasser les 1 750 milliards de dollars, ce qui placerait SpaceX d’emblée parmi les sociétés les plus valorisées de la planète.
La fortune personnelle de Musk va encore grimper
Et c’est, sans surprise, Elon Musk qui va le plus en profiter. Sa fortune personnelle, déjà estimée à plus de 820 milliards de dollars, pourrait franchir le cap des 1 000 milliards après l’opération, ce qui ferait de lui le premier billionnaire de l’Histoire.
Le fondateur, qui cumule aussi les rôles de président du conseil d’administration, directeur général et directeur technique, contrôle à lui seul environ 85 % des droits de vote de l’entreprise. En cause, la structure de SpaceX en deux classes d’actions.
Ainsi, les investisseurs particuliers pourront acheter des actions de classe A, qui donnent droit à une voix chacune, tandis que Musk détiendra massivement des actions de classe B, qui valent dix voix par action. Résultat, il sera impossible, en pratique, de le mettre en minorité.
Et ce n’est pas tout : le prospectus prévoit qu’il recevra jusqu’à 1 milliard d’actions supplémentaires de classe B s’il parvient à établir une colonie d’1 million de personnes sur Mars. Si cet objectif est qualifié d’« improbable » par SpaceX, Musk peut déjà exercer les droits de vote associés à celles-ci.
Celle de ses proches aussi
Les proches du milliardaire vont également toucher le jackpot. Antonio Gracias, ami de longue date du milliardaire et membre du conseil d’administration, détient plus de 503 millions d’actions. Gwynne Shotwell, directrice des opérations de SpaceX depuis 2008 et véritable cheville ouvrière de l’entreprise, possède près de 12,6 millions d’actions, elle qui a déjà touché 85,8 millions de dollars de compensation en 2025.
Ceux qui ont misé tôt sur l’entreprise trépignent aussi d’impatience, et on comprend pourquoi. Les investisseurs de la première heure ont en effet payé leurs actions 1 dollar pièce. Les derniers entrants, eux, ont déboursé 270 dollars par action. À la valorisation attendue lors de l’introduction en Bourse, ces mêmes actions vaudront des dizaines, voire des centaines de fois leur mise de départ.
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