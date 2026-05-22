La société d’Elon Musk vise une levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du record mondial actuel détenu par le géant pétrolier Saudi Aramco depuis 2019 avec 29,4 milliards de dollars. La valorisation totale de l’entreprise pourrait, elle, dépasser les 1 750 milliards de dollars, ce qui placerait SpaceX d’emblée parmi les sociétés les plus valorisées de la planète.