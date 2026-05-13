On le sait, SpaceX a de très grandes ambitions avec son mastodonte, Starship. À terme, l’entreprise souhaite l’entendre rugir partout dans le monde.
Sur X, un compte spécialisé dans le suivi des entreprises d’Elon Musk a relayé les affirmations d’un agent immobilier de Louisiane, selon lesquelles SpaceX serait en train d’acquérir environ 55 000 hectares de terrain, principalement composé de marais, stratégiquement positionné entre Boca Chica et Cap Canaveral. Une rumeur qui aurait pu passer inaperçue. Sauf que SpaceX a pris la peine d’y répondre.
Une « recherche permanente »
Et l’entreprise semble confirmer les propos de l'internaute : « Ce n'est un secret pour personne que nous avons l’intention de multiplier les lancements de Starship, avec pour objectif plusieurs milliers de vols par an. Pour atteindre ce rythme, nous devrons pouvoir effectuer des lancements depuis de nombreux sites différents ; c’est pourquoi nous recherchons en permanence des sites viables afin d’étendre les opérations de Starship à l’avenir, tant au niveau national qu’international ».
Ça a le mérite d’être clair : l’entreprise d’Elon Musk va acquérir des terrains un peu partout dans le monde pour soutenir la cadence infernale de sa future mégafusée. Car, on le rappelle, le milliardaire vise la production de 1 000 Starship à terme. Un objectif rendu possible par la récupération des deux étages de la fusée.
Starship doit jouer un rôle central dans quasiment l’ensemble des activités de SpaceX : la prochaine génération de satellites Starlink, les data centers orbitaux, ainsi que le programme Artemis de la NASA avec, en ligne de mire, Mars.
Un impact environnemental colossal
Reste à savoir comment ces projets d’expansion seront accueillis. À Boca Chica, les lancements de Starship font déjà l’objet d’un recours judiciaire : des dizaines de riverains ont assigné SpaceX en justice fin avril, se plaignant de dommages causés à leurs habitations par les nuisances sonores et les ondes de choc des tirs. Sans parler des enjeux environnementaux colossaux, qui ne semblent pas vraiment inquiéter l’entreprise.
En parallèle, SpaceX se prépare à une entrée en Bourse historique, avec une potentielle levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du record mondial détenu par Saudi Aramco, avec 29,4 milliards en 2019. De quoi la propulser d’emblée parmi les sociétés les plus valorisées au monde. Et le premier test grandeur nature approche : Starship doit décoller à nouveau le 19 mai pour son douzième vol d’essai, et le premier de la V3.