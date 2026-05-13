En parallèle, SpaceX se prépare à une entrée en Bourse historique, avec une potentielle levée de fonds de plus de 75 milliards de dollars, soit plus du double du record mondial détenu par Saudi Aramco, avec 29,4 milliards en 2019. De quoi la propulser d’emblée parmi les sociétés les plus valorisées au monde. Et le premier test grandeur nature approche : Starship doit décoller à nouveau le 19 mai pour son douzième vol d’essai, et le premier de la V3.