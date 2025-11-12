Les chiffres donnent le vertige, et pour cause. Cette usine devra non seulement produire à la chaîne, mais aussi remettre à neuf des fusées et boosters atteignant ensemble près de 120 mètres de haut. Fruit d'un investissement de 250 millions de dollars, la GigaBay culminera à environ 115 mètres et abritera près de 9 hectares couverts, soit l'équivalent d'une douzaine de terrains de football. Elon Musk promet qu'il s'agira de « l'une des plus grandes structures au monde ».