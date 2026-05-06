Une nouvelle plainte vise SpaceX. Et cette fois, elle émane des habitants de Starbase, le complexe industriel devenu municipalité où l’entreprise développe Starship, sa fusée gigantesque.
Après de nombreux tests (et explosions), Starship a réussi deux vols d’affilée en 2025. Mais la mégafusée n’a pas décollé depuis six mois maintenant, soulevant des questions sur les avancées de SpaceX. Désormais, l’entreprise vise la mi-mai pour un nouvel essai, avec un prototype bien plus imposant que les précédents. Mais les riverains, eux, ne sont visiblement pas très enthousiastes.
Un bruit assourdissant
Dans une plainte déposée le 30 avril dernier et rapportée par Space News, des dizaines d’habitants des villes de Port Isabel et South Padre Island, les deux localités les plus proches de Starbase, expliquent que les lancements de Starship endommagent leurs habitations.
En cause, le bruit assourdissant produit par les moteurs au décollage, ainsi que les bang supersoniques générés lors du retour du booster Super Heavy sur son pas de tir. Lors d’un lancement en octobre 2024, des chercheurs ont mesuré des niveaux sonores dépassant 110 décibels à plus de 35 kilomètres du site, un seuil au-delà duquel des dommages structurels sont possibles. Ce même vol a également généré des surpressions supérieures à 240 pascals dans un rayon de 15 kilomètres, suffisantes pour endommager fenêtres et structures selon certaines évaluations.
Si le document ne détaille pas précisément la nature des dégâts subis, les plaignants exigent des dommages et intérêts, économiques et non économiques, dont le montant sera déterminé lors du procès.
Ce n’est que le début
SpaceX a déjà été accusée de porter préjudice à la nature environnante, Starbase se trouvant à proximité d’une réserve naturelle qui abrite plusieurs espèces protégées. Mais, sans grande surprise, le gouvernement américain s’est rangé du côté de son géant spécial en l’autorisant l’année dernière à adopter une cadence de tirs beaucoup plus élevée.
Reste à voir de quel côté penchera la justice. Car ce n’est que le début : la société devrait réaliser des décollages beaucoup plus fréquents dès lors que Starship aura optimisé ses réglages pour voler de manière optimale. La mégafusée, qui dépasse les 120 mètres de hauteur, doit non seulement jouer un rôle essentiel dans le programme Artemis, elle aura aussi pour mission de lancer des milliers de data centers en orbite.