En cause, le bruit assourdissant produit par les moteurs au décollage, ainsi que les bang supersoniques générés lors du retour du booster Super Heavy sur son pas de tir. Lors d’un lancement en octobre 2024, des chercheurs ont mesuré des niveaux sonores dépassant 110 décibels à plus de 35 kilomètres du site, un seuil au-delà duquel des dommages structurels sont possibles. Ce même vol a également généré des surpressions supérieures à 240 pascals dans un rayon de 15 kilomètres, suffisantes pour endommager fenêtres et structures selon certaines évaluations.