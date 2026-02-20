Starbase, la ville fondée l'année dernière par SpaceX, se dote peu à peu d'institutions officielles. Elle cherche également à s'agrandir, au grand dam de la faune locale…
Starbase est officiellement une municipalité texane, située dans le comté de Cameron, depuis mai 2025. Selon Elon Musk, ce statut permet de continuer à faire croître la main-d'œuvre de SpaceX. Objectif : faire de la région « un lieu de classe mondiale ». Si la ville ne compte aujourd'hui qu'un peu plus de 580 habitants, principalement des employés de l'entreprise spatiale et leur famille, elle est vouée à croître rapidement avec le développement accéléré de la mégafusée Starship.
Pompiers, police et tribunal
Dans cette logique, Starbase cherche désormais à se doter de son propre tribunal municipal, avec un juge à temps partiel, un procureur et un greffier. Aux États-Unis, ces instances servent surtout à traiter les infractions du quotidien comme les amendes et les litiges mineurs. En attendant la nomination officielle d'un magistrat pour un mandat de deux ans, le maire de Starbase assurerait lui-même le rôle de juge.
Mais ce n'est pas tout. La municipalité possède déjà une brigade de pompiers volontaires et gère désormais ses propres permis de construction, ainsi que les inspections liées aux normes incendie. Elle a également lancé des démarches afin de disposer de sa propre unité de police. « Le mélange unique de technologies de pointe et de charme côtier de la ville, associé à des revenus médians élevés et à la hausse des valeurs immobilières, suscite des attentes en matière de services municipaux, en particulier en matière de sécurité publique », écrivent les autorités de Starbase.
La mise en place d'un tel dispositif devrait prendre environ six mois. Jusque-là, la ville continuera de s'appuyer sur les infrastructures existantes, notamment la prison du comté de Cameron.
Starbase veut annexer une réserve naturelle
En parallèle, Starbase cherche aussi à étendre son territoire. La municipalité a lancé une procédure pour annexer 7 100 acres supplémentaires (environ 2 873 hectares) près de Boca Chica, un processus courant aux États-Unis qui permet à une ville d'intégrer de nouvelles zones à ses limites administratives. De quoi éviter le casse-tête juridique si certaines parcelles dépendent du comté, de l'État ou du gouvernement fédéral.
Problème, une partie de cette zone appartient à une réserve naturelle connue pour abriter oiseaux, papillons et ocelots. Lorsque l'on prend en compte les accusations passées visant SpaceX concernant l'impact écologique de ses lancements, son futur semble incertain.