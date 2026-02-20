Mais ce n'est pas tout. La municipalité possède déjà une brigade de pompiers volontaires et gère désormais ses propres permis de construction, ainsi que les inspections liées aux normes incendie. Elle a également lancé des démarches afin de disposer de sa propre unité de police. « Le mélange unique de technologies de pointe et de charme côtier de la ville, associé à des revenus médians élevés et à la hausse des valeurs immobilières, suscite des attentes en matière de services municipaux, en particulier en matière de sécurité publique », écrivent les autorités de Starbase.