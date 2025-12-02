Il y a quelques jours encore, le premier prototype de la V3 du booster Super Heavy subissait une anomalie majeure, bien que la firme ait affirmé que cela n'aurait pas d'incidence sur la date de son prochain test. En parallèle, SpaceX a entamé la construction de GigaBay, une immense structure dans laquelle seront produites à la chaîne les mégafusées.