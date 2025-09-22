SpaceX va largement accélérer les lancements de Starship depuis sa base de Boca Chica dans le Texas, au grand dam des défenseurs de l'environnement.
Il y a quelques mois, la Federal Aviation Administration (FAA), agence américaine chargée de réglementer et contrôler l'aviation civile, approuvait l'augmentation du nombre de lancements et d'atterrissages des fusées Starship, les faisant passer de cinq à vingt-cinq tirs annuels. Une décision contestée par des organismes de protection de l'environnement devant les tribunaux, en raison de l'impact néfaste des activités de SpaceX dans la région.
Un sanctuaire naturel fragile
Mais la justice s'est finalement rangée du côté de l'entreprise d'Elon Musk. La semaine dernière, un juge fédéral a en effet estimé que la FAA avait rempli son obligation légale en effectuant un « examen sérieux » des effets des lancements sur la faune et la flore locales, comme la loi l'impose.
Car la base de SpaceX, devenue une municipalité officielle plus tôt cette année, se trouve à proximité d'un sanctuaire écologique fragile : une réserve naturelle qui abrite plusieurs espèces protégées. On y trouve des félins rares comme l’ocelot et le jaguarundi, des tortues marines de Kemp, espèce en danger critique d'extinction, ainsi que de nombreux oiseaux migrateurs et de rivage.
Problème, les associations reprochent à SpaceX de multiplier ses activités sans évaluation complète des conséquences écologiques. Bruit, pollution lumineuse, trafic routier, déchets, eaux usées… Autant de nuisances qui représentent un danger concret pour les espèces avoisinantes.
Un décret pour assouplir les règles
Ces accusations ne sont pas infondées. Lors d'un décollage en avril 2023, Starship a pulvérisé son pas de tir, projetant des blocs de béton jusqu'à 10 kilomètres. L'incident a provoqué un incendie qui a ravagé 1,5 hectare de parc naturel, ainsi que la destruction de plusieurs nids de Colin de Virginie, une espèce d'oiseau originaire d'Amérique du Nord.
Le 13 août dernier, Donald Trump signait, de son côté, un décret visant à « favoriser la concurrence dans l'industrie spatiale commerciale », afin d'assouplir les règles environnementales applicables aux entreprises du secteur. Le texte pourrait leur permettre d'être dispensées des évaluations environnementales requises par la loi nationale sur la politique environnementale.
Ainsi, SpaceX devrait être en mesure de multiplier les vols de Starship, quitte à détruire la nature environnante.