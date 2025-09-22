Il y a quelques mois, la Federal Aviation Administration (FAA), agence américaine chargée de réglementer et contrôler l'aviation civile, approuvait l'augmentation du nombre de lancements et d'atterrissages des fusées Starship, les faisant passer de cinq à vingt-cinq tirs annuels. Une décision contestée par des organismes de protection de l'environnement devant les tribunaux, en raison de l'impact néfaste des activités de SpaceX dans la région.