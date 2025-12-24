Cette année, SpaceX a effectué plusieurs vols de son lanceur ultra lourd. Et plusieurs d'entre eux se sont soldés par d'impressionnantes explosions, notamment le 7e test, survenu en janvier. Désormais, une investigation menée par le Wall Street Journal, qui a pu consulter des documents internes de la Federal Aviation Association (FAA), révèle que son issue aurait pu être bien pire, car la désintégration de la fusée en vol a projeté des débris incandescents au-dessus de la région des Caraïbes, y compris à proximité de routes aériennes commerciales très fréquentées.