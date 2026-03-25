À partir de 2029, le programme entrera dans sa phase de consolidation infrastructurelle. Le deuxième acte verra le tonnage livré à la surface bondir à 60 tonnes, incluant des excavateurs et des sources d'énergie nucléaire de surface. Une coopération internationale plus poussée est à prévoir durant cette période. L'objectif sera alors de fixer le site définitif de la base et de préparer l'arrivée de structures semi-habitables, qui transformeront le terrain vague lunaire en un chantier structuré et prêt à accueillir des rotations régulières.