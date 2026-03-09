S'il s'agit d'une immense victoire pour l'ULA, cette décision risque d'avoir un goût très amer chez Boeing, qui perd le rôle de fournisseur exclusif d'un composant clé du SLS. Bien que l'entreprise détienne 50 % de la ULA aux côtés de Lockheed Martin, elle devra désormais partager les revenus liés à cet étage avec son partenaire. Une déconvenue qui vient s'ajouter à la crise de la capsule Starliner, dont les répercussions sont encore lourdes pour le constructeur.