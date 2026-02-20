La capsule, elle, a été rétrogradée au rang de vaisseau cargo pour sa prochaine mission. Celle-ci doit déterminer si elle est adaptée au vol habité. Si Boeing se montre confiante pour une mission dès cette année, la NASA tempère : « Nous nous engageons à aider Boeing à résoudre ce problème, à remédier aux difficultés techniques, à comprendre pleinement les risques associés à cet appareil et à essayer de les réduire autant que possible. Et si nous parvenons à mettre en œuvre la plupart des recommandations du rapport, alors nous reprendrons les vols », résume l'administrateur.