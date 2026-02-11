Non, le programme Starliner n'est pas mort ! Boeing poursuit ses efforts pour optimiser sa capsule, et espère même réaliser un nouveau vol habité avant la fin de l'année.
Alors que la Crew Dragon de SpaceX s'envolera pour une douzième mission habitée ce vendredi 13 février avec la Française Sophie Adenot à son bord, Boeing n'a opéré qu'un seul vol test de la Starliner. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu : après plusieurs anomalies techniques lors de son voyage jusqu'à l'ISS, la NASA a préféré faire revenir la capsule sans équipage. De quoi accroître le retard déjà conséquent accumulé par le constructeur depuis le début du programme.
Boeing peaufine sa capsule
En novembre, Boeing et la NASA annonçait une modification de leur contrat : Starliner sera convertie en vaisseau cargo le temps d'une mission, qui fera aussi office de test, avant trois potentiels vols habités. Et c'est justement pour cette opération que l'entreprise prépare sa capsule.
Les ingénieurs se concentrent notamment sur le système de pressurisation à l'hélium, à l'origine des fuites détectées lors de l'essai. De même, des joints jugés vulnérables à la dégradation chimique ont été remplacés afin de limiter les risques liés aux vapeurs présentes dans le système de propulsion.
En parallèle, des essais approfondis sont menés sur les propulseurs, dont certains ont montré des dysfonctionnements. Des tests à feu sont en outre réalisés sur le module habité, tandis que les équipes analysent le comportement des moteurs dans le module de service. De même, un modèle prédictif pour mieux anticiper leur performance en vol est en cours de développement.
Crew-13 ou Starliner-2 ?
« Nous sommes vraiment motivés par l'achèvement de tous les travaux techniques que nous devons réaliser avant ce vol », note Steve Stich, responsable du Commercial Crew Program de la NASA. Il évoque une mission cargo « au cours de l'été », baptisée Starliner-1, qui permettrait de définitivement certifier la capsule pour les vols habités.
Si c'est le cas, alors la prochaine mission habitée vers l'ISS pourrait être opérée par Boeing. « Nous avons encore un peu de temps pour prendre une décision », indique le dirigeant. Les équipages seront prêts dans les deux cas, puisqu'ils s'entraînent séparément pour Crew-13 et Starliner-2, précise-t-il.