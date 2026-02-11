Alors que la Crew Dragon de SpaceX s'envolera pour une douzième mission habitée ce vendredi 13 février avec la Française Sophie Adenot à son bord, Boeing n'a opéré qu'un seul vol test de la Starliner. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu : après plusieurs anomalies techniques lors de son voyage jusqu'à l'ISS, la NASA a préféré faire revenir la capsule sans équipage. De quoi accroître le retard déjà conséquent accumulé par le constructeur depuis le début du programme.