La désillusion. La NASA a enfin donné des nouvelles de la capsule Starliner de Boeing, et son prochain vol ne transportera pas d'astronautes.
En 2014, l'agence spatiale sélectionnait SpaceX et Boeing pour son Commercial Crew Program. Objectif : retrouver un accès souverain à la Station Spatiale internationale (ISS) après la retraite de la navette spatiale, les astronautes américains dépendant du Soyouz russe pour atteindre l'orbite. Si la capsule Crew Dragon de l'entreprise d'Elon Musk est un réel succès onze ans plus tard, on ne peut pas en dire autant de Starliner…
Une mission validée, mais pas habitée
Dans un communiqué partagé ce lundi 24 novembre, la NASA a révélé que le contrat signé avec Boeing serait finalement modifié. Au lieu des six vols convenus dans le texte initial, le constructeur devrait finalement en opérer quatre, puis deux optionnels, jusqu'au désorbitage de la station prévu en 2030. Surtout, on apprend que la capsule réalisera une nouvelle mission en avril 2026, mais simplement pour acheminer du cargo.
Si ce vol se passe comme prévu, alors Starliner devrait opérer trois missions habitées par la suite. Malgré tout, rétrograder le vaisseau en transporteur de marchandise témoigne des craintes de la NASA. L'année dernière, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams ont passé un total de neuf mois dans l'ISS au lieu de dix jours, après que le premier vol habité de la capsule ait subi des problèmes techniques.
Ils sont finalement revenus sur Terre à bord d'une Crew Dragon. L'entreprise a révélé, a posteriori, que les dysfonctionnements venaient du système de propulsion de Starliner.
Le succès Crew Dragon
Avant cet épisode, Boeing a connu de nombreuses déconvenues avec sa capsule. À commencer par son premier vol en 2019, qui a dû être interrompu en raison de problèmes logiciels. Sa deuxième mission n'a eu lieu que trois ans plus tard, et s'est avérée plus fructueuse malgré quelques problèmes de propulsion. La NASA a tout de même mené deux ans de tests au sol avant d'autoriser ses astronautes à voler à bord.
De son côté, la Crew Dragon a réalisé son premier vol habité en 2020 et a depuis opéré onze missions jusqu'à l'ISS, en plus de deux séjours en orbite pour des équipages civils. En février 2026, la capsule transportera pour la douzième fois des astronautes, dont la française Sophie Adenot, jusqu'à la station spatiale.