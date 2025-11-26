Dans un communiqué partagé ce lundi 24 novembre, la NASA a révélé que le contrat signé avec Boeing serait finalement modifié. Au lieu des six vols convenus dans le texte initial, le constructeur devrait finalement en opérer quatre, puis deux optionnels, jusqu'au désorbitage de la station prévu en 2030. Surtout, on apprend que la capsule réalisera une nouvelle mission en avril 2026, mais simplement pour acheminer du cargo.