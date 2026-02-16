Cette nouvelle déconvenue met en lumière les limites structurelles du SLS et la difficulté persistante à fiabiliser ses opérations de ravitaillement, malgré plusieurs années de correctifs depuis Artemis I. Plutôt que d'éliminer totalement les fuites, la NASA a surtout ajusté ses règles de sécurité depuis la première mission : au lieu d'empêcher les fuites de survenir, l'agence a relevé le seuil toléré de concentration d'hydrogène autour de la fusée. Une approche pragmatique, mais qui souligne aussi l'incapacité, pour l'instant, à résoudre définitivement ce problème technique.