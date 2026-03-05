Ainsi, le texte donne à Isaacman une liberté d'action inédite pour restructurer le programme Artemis comme il l'entend. Il reconnaît sans détour que la fusée Space Launch System (SLS) « n'a pas atteint » sa cadence de lancement prévue, et que son futur étage supérieur est « en retard et hors budget ». Le directeur de la NASA est désormais autorisé à chercher des alternatives et à standardiser le lanceur, comme il l'a expliqué il y a quelques jours. De quoi garantir une plus grande vitesse d'exécution, selon lui.