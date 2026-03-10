À noter que la décision n'est pas encore officiel : le texte doit encore être voté par le Sénat dans son ensemble, puis par la Chambre des représentants, avant d'être signé par le président Trump. Cette initiative témoigne malgré tout de la crainte grandissante des autorités américains vis-à-vis de la Chine. Jared Isaacman, administrateur de la NASA, a justement accéléré le programme Artemis pour maintenir l'avance des États-Unis dans la conquête lunaire.