D'après ce que nous savons aujourd'hui, le SLS décollera prochainement pour se rendre à proximité de la Lune dans le cadre de la mission Artemis II. Et ce sera la dernière fois que la fusée voyagera aussi loin. Elle sera ensuite utilisée lors des missions Artemis III, IV et V pour rejoindre l'orbite terrestre, et il y a de fortes chances que la NASA parie sur un autre lanceur, moins onéreux et réutilisable, pour la suite.