La NASA est confiante. Après avoir réparé sa fusée lourde, le Space Launch System (SLS), l'agence spatiale américaine dévoile une date pour le retour de l'être humain sur la Lune. Et c'est pour bientôt (si tout se passe comme prévu) !
Si le départ d'Artemis II était initialement prévu en février, des soucis rencontrés lors des deux répétitions générales, qui consistent notamment à remplir la fusée de carburant, ont poussé la NASA à rapatrier son lanceur au bâtiment d'assemblage.
Une situation rappelant fortement la mission non-habitée Artemis I, qui a subi de nombreux reports pour les mêmes raisons. Mais cela appartient au passé désormais.
La fenêtre de tir s'ouvrira le 1er avril
Lors d'une conférence de presse organisée ce 12 mars, l'agence spatiale a expliqué avoir identifié la source de la fuite d'hélium, qui provenait d'un joint de déconnexion rapide défectueux sur l'étage supérieur du SLS. Ces interfaces cruciales permettent le transfert de carburant depuis la tour de lancement vers la fusée.
« Lors de l'examen de l'état de préparation au vol, nous avons eu des discussions extrêmement approfondies, très ouvertes et transparentes », promet Lori Glaze, administratrice associée par intérim. Les équipes ont donc fixé la fenêtre de tir qui s'ouvrira le 1er avril prochain pour la mission Artemis II.
Les astronautes Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, et Jeremy Hansen, qui ne devraient pas tarder à entrer en quarantaine, s'envoleront pour un séjour de dix jours jusqu'aux abord de la Lune. Objectif : tester la capsule Orion avec un équipage à bord pour préparer au mieux la suite colossale du programme.
Le SLS fera bientôt un lifting
La mission Artemis III, elle, consistera en une opération en orbite terrestre basse afin de valider les deux vaisseaux sélectionnés en tant qu'alunisseurs : le Starship de SpaceX et Blue Moon de Blue Origin. Le retour de l'être humain sur la Lune est prévu lors d'Artemis IV, en 2028.
Artemis II devrait aussi constituer le dernier vol du SLS tel que nous le connaissons, la NASA ayant pris la décision de standardiser le lanceur avec le même premier étage que la fusée Vulcan, conçu par l'United Launch Alliance (ULA). L'idée est d'éviter les soucis techniques pour faciliter une plus haute cadence de vol.
Fait notable : cette fois, l'agence spatiale devrait sauter l'étape de la répétition générale pour passer directement au décollage. La fusée devrait ainsi être déplacée vers son pas de tir le 19 mars.