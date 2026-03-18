Les changements imposés par le dirigeant ont fait grand bruit : la mission Artemis III consistera en un amarrage en orbite basse, tandis que ce sera finalement la mission Artemis IV qui ramènera des astronautes à la surface de la Lune. À terme, l'objectif du programme est d'installer une base permanente sur le satellite, qui sera considérée comme un tremplin vers Mars. Et visiblement, nous pourrons suivre la progression de l'agence spatiale comme jamais auparavant.