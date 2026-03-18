Depuis qu'il est arrivé à la tête de la NASA en novembre dernier, Jared Isaacman a chamboulé en profondeur le programme Artemis. Désormais, il promet de partager en direct la construction de la future base lunaire.
Les changements imposés par le dirigeant ont fait grand bruit : la mission Artemis III consistera en un amarrage en orbite basse, tandis que ce sera finalement la mission Artemis IV qui ramènera des astronautes à la surface de la Lune. À terme, l'objectif du programme est d'installer une base permanente sur le satellite, qui sera considérée comme un tremplin vers Mars. Et visiblement, nous pourrons suivre la progression de l'agence spatiale comme jamais auparavant.
Un alunissage par mois
Car, pour préparer cette base, Isaacman mise sur une intensification radicale du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ce dernier fait appel à des acteurs privés pour qu'ils acheminent progressivement des charges utiles vers la Lune. C'est grâce à lui, notamment, que Firefly Aerospace est devenue la première entreprise à réussir à se poser sur le satellite.
Et sa cadence devrait clairement s'accélérer. « Nous allons faire atterrir, en grande partie en nous appuyant sur le programme CLPS, des atterrisseurs chaque mois à partir de 2027. Chaque fois que l'un d'eux se posera, nous apprendrons quelque chose », a-t-il expliqué dans un entretien accordé au média spécialisé Spaceflight Now.
Ces missions serviront à déployer des infrastructures de communication et d'observation, à analyser l'environnement du pôle Sud avant les futurs alunissages habités, et à préparer concrètement le terrain. « Nous allons réaliser des démonstrations d'amélioration de surface, déposer de grands rovers pour aménager le sol là où pourrait un jour être créée une aire d'atterrissage », a précisé Isaacman.
« Je veux emmener le monde avec moi »
Grâce aux relais positionnés sur place, la construction de la base lunaire sera visible en quasi temps réel depuis la Terre, promet-il : « Je veux emmener le monde avec moi dans cette construction. Nous allons pouvoir observer la base lunaire se construire presque en direct », a-t-il ajouté.
S'il y a de quoi être emballé, reste à voir si la NASA parviendra effectivement à respecter cette cadence infernale. Car pour l'heure, la mission Artemis II n'a toujours pas décollé en raison de problèmes techniques. Le Starship de SpaceX, qui doit pour sa part acheminer les astronautes jusqu'à la Lune, n'est pas encore opérationnel. Jared Isaacman semble malgré tout très confiant.
Il y a quelques jours, il annonçait une refonte totale de la fusée avec SLS, avec un nouvel étage pensé pour, justement, un rythme de lancements bien plus élevé.