Le prospectus découpe SpaceX en trois segments : Space (lancements, capsule Dragon), Connectivity (Starlink) et AI (l'ex-xAI, absorbée lors de la fusion avec SpaceX début 2026). Le chiffre d'affaires 2025 atteint 18,7 milliards de dollars. Connectivity en capte 11,4 milliards, soit 61 %. Le segment spatial historique ne pèse que 4,1 milliards, et SpaceX en réinjecte 3 milliards directement dans le développement de Starship.

Le nombre d'abonnés Starlink a quadruplé en deux ans : 2,3 millions fin 2023, 8,9 millions fin 2025, 10,3 millions en mars 2026. Mais le revenu moyen par abonné suit le chemin inverse. Il est passé de 99 dollars par mois en 2023 à 81 dollars en moyenne sur 2025, et tombait à 66 dollars fin mars 2026. SpaceX sacrifie la marge unitaire pour gagner en volume (un pari que les opérateurs télécoms connaissent bien, et qui ne les a pas tous enrichis).

Malgré ces revenus, l'entreprise affiche une perte nette de 4,9 milliards de dollars. La branche IA héritée de xAI a englouti 9,5 milliards sur les trois premiers trimestres de 2025, pour seulement 210 millions de revenus. SpaceX vise malgré tout une levée de 80 milliards de dollars à une valorisation d'environ 1 750 milliards, un montant qui relèguerait le record d'Aramco au rang d'opération de quartier.