Après deux ans de stagnation, les débits Starlink ont bondi de +40 % en France. Une progression spectaculaire qui repositionne le satellite comme une vraie alternative pour les zones encore privées de fibre optique ou de bonne connexion mobile.
Pendant deux ans, les performances de Starlink en France étaient restées au point mort. Les derniers chiffres montrent pourtant une rupture franche, avec des vitesses de connexion qui ont bondi jusqu'à +40 %, et un temps de réponse du réseau, ce qu'on appelle plus communément la latence, qui s'est nettement amélioré, ce qui rend la navigation bien plus fluide à partir du réseau satellite d'Elon Musk. Ce constat a été établi par Zone ADSL&Fibre, qui a analysé les résultats obtenus grâce à environ 4 000 tests.
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Les chiffres Starlink 2026 confirment une progression record sur tous les indicateurs en France
Les mesures ne laissent aucun doute, Starlink atteint désormais 125 Mbit/s en téléchargement en moyenne, soit 37% de plus qu'auparavant. Vous avez ici de quoi regarder confortablement une vidéo en haute définition, ou télétravailler sans accroc aucun. En vitesse de pointe, le record maximal en téléchargement (débit descendant) a été enregistré à 922 Mbit/s, en hausse de 40%. Après deux ans à piétiner, le réseau satellitaire de SpaceX a trouvé son rythme.
En ce qui concerne le débit montant (l'upload), utile pour envoyer des fichiers ou faire de la visioconférence, la progression est un peu plus forte encore. La vitesse moyenne grimpe à 22 Mbit/s (+38%), et un utilisateur a même pu atteindre les 936 Mbit/s, nouveau record à date en France. Le temps de réponse du réseau s'améliore lui aussi. Il faut en moyenne 42 millisecondes à Starlink pour répondre à une requête, contre 46 ms auparavant, et seulement 4 ms dans le meilleur des cas (contre 5 ms).
Starlink n'a pas vocation à remplacer la fibre optique évidemment, car il reste environ 4 fois moins rapide. Mais comparé à l'ADSL, une technologie vieillissante en cours d'extinction, l'écart est en faveur du satellite. Pour les foyers ruraux qui ne peuvent pas encore accéder à la fibre, et qui ne veulent pas se contenter d'une simple connexion mobile, Starlink s'impose comme une solution d'attente fiable, bien plus confortable en tout cas qu'une connexion ADSL dégradée.
9 000 satellites actifs et 270 térabits supplémentaires, les raisons du bond Starlink
Alors pourquoi une telle hausse des débits, vous demandez-vous ? C'est simple, Starlink a grossi. En un an, le nombre d'abonnés a doublé dans le monde, ce qui a forcé SpaceX à déployer son réseau plus vite. Sa constellation compte aujourd'hui plus de 9 000 satellites en orbite basse, avec une nouvelle génération d'engins plus puissants, lancés en parallèle pour répondre à cette demande en explosion. Et il faut que Starlink prenne de l'avance sur celui qui sera son concurrent désigné avant la fin de la décennie, l'Américain Amazon Leo. Mais revenons à nous moutons.
Pour tenir la cadence sans dégrader le service, SpaceX a considérablement augmenté la capacité de son réseau, autrement dit, la quantité de données qu'il peut transporter simultanément. En un an, cette capacité est passée de 340 à 610 térabits par seconde, une hausse de 270 térabits, qui n'est pas négligeable.
Starlink a réussi son tour de force, puisque les débits ont été revus à la hausse malgré un afflux de nouveaux abonnés, une situation dans laquelle un réseau peut habituellement ralentir. Pour les Français qui vivent dans des zones non couvertes par la fibre et qui attendent toujours une connexion digne de ce nom, c'est une évolution concrète.
On rappelle qu'en France, Starlink propose les forfaits « Résidentiel » Lite à 29 euros/mois (100 Mbit/s), Standard à 40 euros/mois (200 Mbits/) et Max à 59 euros/mois en Go illimités. Les forfaits « Itinérance », qui sont adaptés aux nomades, proposent 100 Go pour 40 euros/mois, et 89 euros pour de la data illimitée. pour 100 Go, 89 € illimité. Le kit d'installation est accessible à 349 euros.