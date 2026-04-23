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NON CE N’EST PAS UNE ALTERNATIVE À LA FIBRE.

Pour vous la seule alternative à la fibre serait de se livrer pieds et poings liés non seulement à une entreprise privé dont le patron a donné à mainte fois la preuve que ses lubies deviennent des ordres mais qui de plus obéis au « patriot act » américain qui permet à son président sur simple décret de vous priver de toute connexion du jour au lendemain et cela sans même soulever le fait que tout les services américains qui le demandent ont accès sans limite à vous données et sans aucune obligation de vous en informer.

Bonne chance !