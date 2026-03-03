Le déploiement de la constellation Starlink V2 devrait débuter à la mi-2027, avec pour ambition de rivaliser avec les réseaux terrestres traditionnels.
Lors du Mobile World Congress (MWC), les dirigeants de Starlink ont présenté la feuille de route de la prochaine génération de satellites de la filiale de SpaceX. Baptisée V2, cette constellation vise à offrir une expérience de connexion comparable à celle des réseaux terrestres fixes et mobiles.
Des performances qui titillent la 5G
Michael Nicolls, vice-président senior de l'ingénierie Starlink chez SpaceX, a précisé les objectifs techniques du projet lors de sa prise de parole au MWC. Selon lui, l'ambition de Starlink Mobile est de fournir "une connectivité de type terrestre lorsque l'utilisateur est connecté au système satellitaire". Il a ajouté que, dans des conditions optimales, l'expérience devrait s'apparenter à celle d'un réseau 5G performant.
En termes de chiffres, la constellation V2 pourrait atteindre des débits de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps dans des conditions idéales. D'après les données communiquées par l'entreprise, les satellites de nouvelle génération offriraient une densité de données cent fois supérieure à celle de la génération actuelle, ce qui devrait se traduire par une amélioration notable du streaming, de la navigation web et de la fiabilité des appels vocaux.
Un déploiement express en 6 mois
Sur le plan logistique, SpaceX prévoit d'envoyer plus de 50 satellites V2 lors de chaque lancement, à compter de la mi-2027. L'entreprise s'est fixé l'objectif de constituer une constellation complète en l'espace de six mois.
Michael Nicolls a également souligné que cette nouvelle infrastructure permettrait d'améliorer la couverture des régions polaires, des zones notoirement mal desservies par les réseaux de télécommunications classiques.
Un partenariat avec Deutsche Telekom
En marge du salon barcelonais, Starlink a annoncé un accord avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom. Ce partenariat, dont la mise en œuvre est prévue à partir de 2028, vise à combler les lacunes de couverture internet en Europe en s'appuyant sur la constellation Starlink.
Pour l'opérateur allemand, il s'agit d'une solution complémentaire destinée à étendre la connectivité dans les zones où l'infrastructure terrestre demeure insuffisante.
Des promesses à confirmer
Si les ambitions affichées par Starlink sont notables, les performances annoncées restent conditionnées à des "conditions idéales", une nuance qui laisse ouverte la question des débits réellement constatés par les utilisateurs au quotidien.
Le calendrier de déploiement, relativement serré, devra également être respecté pour que ces engagements se concrétisent dans les délais prévus. Les prochains mois permettront de mesurer la capacité de SpaceX à tenir ses promesses techniques et logistiques.