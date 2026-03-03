Sur le plan logistique, SpaceX prévoit d'envoyer plus de 50 satellites V2 lors de chaque lancement, à compter de la mi-2027. L'entreprise s'est fixé l'objectif de constituer une constellation complète en l'espace de six mois.

Michael Nicolls a également souligné que cette nouvelle infrastructure permettrait d'améliorer la couverture des régions polaires, des zones notoirement mal desservies par les réseaux de télécommunications classiques.