Dans l'avion, le Wi-Fi est soit poussif, soit très coûteux pour quelque chose de déceptif, soit… et ce n'est que trop souvent le cas, carrément absent. Grâce à Starlink, la constellation de satellites en orbite basse de SpaceX, qui sera bientôt concurrencée par Amazon Leo, Air France promet une connexion haut débit stable et fiable sur l'ensemble de ses vols. Le streaming, les appels vidéo et la navigation web deviennent possibles quel que soit l'appareil et peu importe sa classe à bord, sans sortir la carte bleue.