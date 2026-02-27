Air France a confirmé, vendredi, être en train de déployer le Wi-Fi Starlink gratuit sur l'ensemble de sa flotte, et ce d'ici la fin de l'année. Une révolution pour les passagers, souvent frustrés par le manque de connexion en vol.
Bonne nouvelle pour les passagers d'Air France, la compagnie a confirmé ce vendredi 27 février l'arrivée du Wi-Fi haut débit d'Elon Musk, Starlink, dans toutes ses cabines d'ici la fin de l'année 2026. La connexion sera possible à l'aide d'un simple compte Flying Blue, et le service s'appuiera sur la technologie satellite de SpaceX. L'annonce, qui ne manquera pas de relancer le débat sur la dépendance technologique de l'Europe, va changer la vie des voyageurs.
Enfin du vrai Wi-Fi en avion chez Air France, et c'est gratuit
Dans l'avion, le Wi-Fi est soit poussif, soit très coûteux pour quelque chose de déceptif, soit… et ce n'est que trop souvent le cas, carrément absent. Grâce à Starlink, la constellation de satellites en orbite basse de SpaceX, qui sera bientôt concurrencée par Amazon Leo, Air France promet une connexion haut débit stable et fiable sur l'ensemble de ses vols. Le streaming, les appels vidéo et la navigation web deviennent possibles quel que soit l'appareil et peu importe sa classe à bord, sans sortir la carte bleue.
Le déploiement se poursuit, mais des dizaines d'aéronefs doivent encore être équipés. Le partenariat avec Starlink fut lancé en septembre 2024, et dès fin décembre 2025, 30% de la flotte était déjà équipée. La suite, c'est une montée en puissance progressive jusqu'à couvrir la totalité des appareils d'ici décembre 2026, comme la compagnie s'y est engagée publiquement.
Pour profiter du Wi-Fi Starlink, il suffit de se connecter à son compte Flying Blue à bord. La technologie américaine, portée par sa flotte de satellites basse orbite, garantit une couverture mondiale, y compris au-dessus des océans, là où les autres solutions décrochent encore régulièrement.
Starlink cristallise l'attention sur la souveraineté numérique, mais il n'existe aucune alternative fiable européenne
Les voyageurs ayant eu l'opportunité de tester ce Wi-Fi Starlink ont souvent voyagé sur des avions Airbus, et notamment sur des A350-1000, le plus récent et sans doute le plus efficace des gros porteurs de la compagnie française. Les débits à bord sont prometteurs, dépassant régulièrement les 300 Mbit/s en téléchargement, et tournant autour des 50 Mbit/s en envoi. Un changement d'époque !
L'enthousiasme n'est cependant pas universel. Cyprien Ronze-Spilliaert, chercheur spécialisé en guerre hybride, a récemment dit sa « tristesse » sur X face au choix d'Air France, estimant qu'Eutelsat, le champion européen du satellite, que l'État a recapitalisé à hauteur de 750 millions d'euros, aurait mérité la préférence. Évidemment, d'un point de vue franco-français, cela aurait été préférable.
D'autant plus que le Cloud Act cristallise les inquiétudes. Cette loi américaine oblige les entreprises US à transmettre leurs données au gouvernement fédéral sur demande. Gilles Babinet, président de CafeIA, considère que les passagers d'Air France sont de ce fait des « cibles privilégiées » pour le renseignement américain, au point d'annoncer qu'il réduira ses vols avec la compagnie.
Sauf que la compagnie Air France subit déjà 600 millions d'euros de surcoûts annuels par rapport à ses rivales européennes. Lui imposer en plus un fournisseur Wi-Fi sous-performant, sans compensation, reviendrait à la condamner face à Emirates ou Qatar Airways. Et l'honnêteté intellectuelle nous pousse à le dire : mis à part Starlink, il n'existe à ce jour aucune alternative européenne fiable à ce jour.