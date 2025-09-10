En septembre 2024, Air France annonçait la signature d'un partenariat avec Starlink, destiné à pourvoir sa flotte d'un accès internet en vol de qualité. Un partenariat qui commence à être effectif, selon un communiqué de la compagnie, avec plusieurs avions qui sont d'ores et déjà équipés de wifi haut débit gratuit.

À cette heure, deux Airbus 220 et deux Embraer 190, ont déjà droit à un accès de ce genre, avec un Airbus A350 qui suivra la semaine prochaine. Et preuve qu'il s'agit d'une connexion de haut niveau, c'est qu'il sera tout aussi possible de simplement naviguer sur le web que de regarder en streaming des films ou des sériés. « Starlink propose une connexion Internet haut débit à faible latence, grâce à un vaste réseau de satellites en orbite basse qui assure une connectivité fiable pendant le vol » se réjouit ainsi Air France.