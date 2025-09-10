Internet dans l'avion, c'est l'avenir. Et vous pourrez très bientôt le vivre avec la compagnie aérienne française, Air France.
Avec le développement du réseau internet mondial, il est possible d'avoir une connexion de qualité un peu partout sur terre... et dans l'air. Car si à une époque il était impossible d'avoir une connexion dans l'avion, et que depuis quelques années, le wifi y est cher et de qualité variable, à l'avenir, on devrait avoir droit à une connexion comparable à ce que l'on a chez soi. Et dans ce domaine, Air France devrait être dans le peloton de tête.
Air France commence à déployer du wifi haut débit dans ses avions
En septembre 2024, Air France annonçait la signature d'un partenariat avec Starlink, destiné à pourvoir sa flotte d'un accès internet en vol de qualité. Un partenariat qui commence à être effectif, selon un communiqué de la compagnie, avec plusieurs avions qui sont d'ores et déjà équipés de wifi haut débit gratuit.
À cette heure, deux Airbus 220 et deux Embraer 190, ont déjà droit à un accès de ce genre, avec un Airbus A350 qui suivra la semaine prochaine. Et preuve qu'il s'agit d'une connexion de haut niveau, c'est qu'il sera tout aussi possible de simplement naviguer sur le web que de regarder en streaming des films ou des sériés. « Starlink propose une connexion Internet haut débit à faible latence, grâce à un vaste réseau de satellites en orbite basse qui assure une connectivité fiable pendant le vol » se réjouit ainsi Air France.
L'ensemble de la flotte équipée d'ici fin 2026
Et il ne s'agit que des premiers pas d'une aventure qui sera beaucoup plus globale prochainement. Air France s'attend ainsi que 30% de sa flotte puisse offrir ce service d'ici à la fin de l'année. Et 12 mois plus tard, d'ici la fin 2026, c'est l'ensemble des avions opérés par le groupe français qui seront équipés de cet accès wifi.
Pour pouvoir accéder à cette connexion, il suffira de créer un compte Flying Blue à bord de l'avion Air France, et après cela, si l'avion bénéficie de la connexion Starlink, il sera possible de naviguer sur le web via un ordinateur, une tablette ou bien un smartphone. Plusieurs appareils pourront par ailleurs bénéficier en même temps de ce service lors d'un trajet.
- Simplicité d'utilisation.
- Fonctionnalités pratiques.
- Suivi de vol en temps réel.