La SNCF envisage d'améliorer significativement la connectivité Wi-Fi à bord de ses TGV. Pour ce faire, elle prévoit de lancer un appel d'offres afin d'intégrer une solution satellitaire. Deux acteurs majeurs se positionnent déjà pour ce projet : l'opérateur français Eutelsat et le géant américain Starlink, filiale d'Elon Musk.
La SNCF cherche à améliorer la connexion Wi-Fi dans ses TGV en utilisant des satellites en orbite basse. Qui n'a jamais eu des galères de connexion dans le train ? Entre un réseau Wi-Fi pas toujours optimal, et un réseau 5G souvent instable, du fait de la structure métallique des trains et de la vitesse, la SNCF cherche de nouvelles solutions. Ces solutions se trouveraient dans les satellites.
Des appels d'offre lancés d'ici fin 2025
Pour remédier à ces problèmes, la SNCF prévoit de lancer un appel d'offres d'ici la fin de l'année pour intégrer une solution par satellite.
Parmi les acteurs intéressés, Eutelsat, un opérateur français de satellites, a confirmé sa participation. Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, a indiqué que son groupe travaille activement avec la SNCF pour améliorer la connectivité dans les trains, en s'appuyant sur son expertise en mobilité. Eutelsat développe des antennes spécifiques conçues pour équiper les avions et les TGV, capables d'assurer une liaison fiable avec ses satellites.
Eutelsat candidat … Starlink en embuscade !
Si l'européen Eutelsat est intéressé, il ne sera pas le seul candidat. Starlink, la filiale d'Elon Musk, est également en lice. Starlink dispose d'un réseau dense de satellites en orbite basse, réputé pour ses performances. Déjà présent dans plusieurs trains européens et dans les avions d'Air France, Starlink bénéficie d'une avance technologique certaine. Toutefois, Elon Musk a soulevé quelques controverses depuis quelques mois, qui pourrait desservir son entreprise de télécommunications.
De plus, l'un des opérateurs est français, l'autre est américain. Le choix entre ces deux acteurs soulève des questions de souveraineté numérique. L'État français, qui a injecté plus de 700 millions d'euros dans Eutelsat pour renforcer sa position, pourrait favoriser l'opérateur européen. Cependant, les voyageurs devront faire preuve de patience, car le déploiement de la nouvelle solution satellitaire dans les TGV n'est pas attendu avant deux à trois ans.
En attendant, la SNCF continue de chercher des solutions pour améliorer l'expérience des voyageurs, face à une concurrence croissante dans le transport ferroviaire européen. Le choix entre Starlink et Eutelsat ne se limite pas à une question technique, mais implique également des enjeux géopolitiques et économiques.