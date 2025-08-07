De plus, l'un des opérateurs est français, l'autre est américain. Le choix entre ces deux acteurs soulève des questions de souveraineté numérique. L'État français, qui a injecté plus de 700 millions d'euros dans Eutelsat pour renforcer sa position, pourrait favoriser l'opérateur européen. Cependant, les voyageurs devront faire preuve de patience, car le déploiement de la nouvelle solution satellitaire dans les TGV n'est pas attendu avant deux à trois ans.

En attendant, la SNCF continue de chercher des solutions pour améliorer l'expérience des voyageurs, face à une concurrence croissante dans le transport ferroviaire européen. Le choix entre Starlink et Eutelsat ne se limite pas à une question technique, mais implique également des enjeux géopolitiques et économiques.