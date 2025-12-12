Pour les passagers, cette concurrence est une excellente nouvelle. Que le signal soit propulsé par Bezos ou Musk, la finalité est la même. Enfin, internet en avion sera plus rapide. Pour en témoigner, lors de mon dernier vol Air France, charger une page web était interminable. L'industrie aérienne comprend enfin que le Wi-Fi n'est plus un luxe optionnel, mais un confort aussi essentiel que le siège inclinable.