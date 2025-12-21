Remy66-61

ces clowns qui critiquent mais qui ne savent pas que les avions n’appartiennent pas à Air France mais à des sociétés de leasing ou a des banques, et qu’au moment de la vente ou de la restitution, un systeme Starlink ne sera pas à démonter … Et puis, AF payent déja les surtaxes sur les billets imposées par les bons a riens qui nous gouvernent, contrairement à ses concurrentes, pourquoi elle achèterait plus cher un systeme européen. Et pour continuer, sur son argument « cloud act », les compagnies fournissent deja aux autorités, les informations sur les passager et les avions