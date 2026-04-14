Amazon Leo s'apprête à vivre une semaine historique, avec deux lancements en deux jours consécutifs, les 27 et 28 avril, pour propulser 61 nouveaux satellites en orbite basse, avec l'Européen Arianespace et l'Américain ULA.
Depuis Cap Canaveral un lundi, depuis Kourou le lendemain. Après « seulement » deux lancements depuis le début de l'année, le premier via la fusée Ariane 64 le 12 février, nous y étions, et le second en Floride avec le lanceur ULA Atlas V 551, Amazon va pouvoir lancer 61 satellites en moins de deux jours. Le programme Leo enchaîne déjà les succès avec neuf missions bouclées, 241 satellites en orbite, et deux autres lancements qui vont s'enchaîner les 27 et 28 avril prochains. La cadence s'emballe, et le géant du e-commerce sera à la fin du mois à un peu plus de 10% de son objectif des 3 000 engins dans l'espace. Arianespace a d'ailleurs communiqué, ce mardi 14 avril en fin de journée, la fenêtre de tir de son lancement.
Amazon Leo enchaîne deux lancements en deux jours avec Atlas V d'abord, avant Ariane 6
Le 4 avril 2026, le ciel de Cap Canaveral s'est illuminé. La fusée Atlas V de United Launch Alliance s'est arrachée du pas de tir avec 29 satellites à son bord, du jamais-vu pour Amazon Leo sur ce lanceur. La mission LA-05, neuvième et dernière en date du programme, a porté le compteur orbital à 241 engins déployés depuis le tout premier lancement d'avril 2025.
Largués à 465 kilomètres d'altitude, les satellites sont d'abord passés sous le contrôle des équipes d'Amazon, installées à Redmond dans l'État de Washington. « Bilan de santé » et vérifications techniques, tout a été scruté avant d'entamer la montée vers l'orbite définitive, à 630 kilomètres. C'est là, seulement, que les satellites ont officiellement rejoint la constellation.
Ce passage de 27 à 29 satellites par vol Atlas V résulte d'un travail d'ingénierie conjoint avec ULA pour optimiser l'empilement à bord. Gagner deux satellites par lancement, c'est autant de temps et de coûts économisés sur les dizaines de missions à venir. La prochaine, LA-06, adoptera la même configuration le 27 avril depuis le même complexe 41 de Cap Canaveral.
Un nouveau lancement de satellites Amazon Leo avec Ariane en version 64
Ce mardi 14 avril, Arianespace a levé le voile sur la fenêtre de tir de VA268, prochaine mission d'Amazon Leo. Elle a été arrêtée au mardi 28 avril, entre 10h51 et 11h39 heure de Paris, entre 05h51 et 06h39 heure de Kourou. Ce sera, comme en février, Ariane 64 qui aura la tâche de mettre en orbite 32 nouveaux satellites Amazon Leo, depuis le port spatial guyanais. Un nouveau lancement pour la fusée la plus puissante d'ArianeGroup, avec ses boosters P120C et P160C, bijoux technologiques et secrets bien gardés, au cœur d'une « cathédrale » au sein de laquelle nous avons pu pénétrer.
Du côté d'Amazon, cette mission s'appellera LE-02. Ce sera le deuxième vol d'Ariane 6 pour la constellation, après LE-01 en février, dans le cadre d'un contrat de 18 lancements au total entre Amazon et Arianespace. Pour la fusée européenne, engagée dans sa montée en puissance commerciale, ce partenariat est une vitrine autant qu'un carnet de commandes.
Au soir du 28 avril, si tout se passe comme prévu, Amazon Leo comptera 302 satellites en orbite. Le chemin vers les 3 000 est encore long, mais la mécanique est bien huilée. Atlas V, Ariane 6, Falcon 9, et bientôt Vulcan puis New Glenn… On peut dire qu'Amazon a misé sur la diversité des lanceurs et sur ce qui se fait de mieux, et ça commence vraiment à payer, puisque son offre sera commercialisée à compter de mi-2026.