Depuis Cap Canaveral un lundi, depuis Kourou le lendemain. Après « seulement » deux lancements depuis le début de l'année, le premier via la fusée Ariane 64 le 12 février, nous y étions, et le second en Floride avec le lanceur ULA Atlas V 551, Amazon va pouvoir lancer 61 satellites en moins de deux jours. Le programme Leo enchaîne déjà les succès avec neuf missions bouclées, 241 satellites en orbite, et deux autres lancements qui vont s'enchaîner les 27 et 28 avril prochains. La cadence s'emballe, et le géant du e-commerce sera à la fin du mois à un peu plus de 10% de son objectif des 3 000 engins dans l'espace. Arianespace a d'ailleurs communiqué, ce mardi 14 avril en fin de journée, la fenêtre de tir de son lancement.