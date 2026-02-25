Le règlement est simple, non négociable, il n'y a pas de place au débat. À l'intérieur, les visiteurs n'ont pas le droit de garder avec eux leurs appareils électroniques. Seule une radio, accrochée à la ceinture de l'opérateur d'Arianespace, est tolérée. Certes, il y a le secret nécessaire qui entoure le lieu, mais ces consignes ne sont pas pour le folklore, car le propergol stocké ici est pyrotechnique, il est d'ailleurs le plus grand bâtiment européen du genre. Une étincelle non maîtrisée, et les conséquences seraient catastrophiques. C'est pourquoi, dans un rayon de 200 mètres autour du bâtiment, il n'y a pas âme qui vive.