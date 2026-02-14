Jean-Christophe Delaunay, chef de mission chez Arianespace, a déjà une idée de ce que sera l'avenir. Les nouveaux boosters P160C arrivent dès cette année pour augmenter encore les performances du lanceur. « Les premières évolutions sont prévues cette année », annonce-t-il. Mais ce responsable, qui a connu Ariane 4 et 5, pense déjà à après-demain : les lanceurs réutilisables sont en développement. Et l'intelligence artificielle s'invite aussi dans les opérations. Non pas pour remplacer les équipes, mais pour analyser les milliers de données et détecter les anomalies avant qu'elles ne surviennent (de manière prédictive). Une belle récompense pour les 1 500 salariés de 40 entreprises privées qui œuvrent au quotidien au Centre spatial guyanais.