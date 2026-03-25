Arianespace et Amazon Leo ne laissent pas le feu s'éteindre. Mardi 24 mars, en fin de journée, l'opérateur européen a officialisé le retour d'Ariane 64 sur le pas de tir de Kourou, qui se sera refait une beauté. Ce sera le mardi 28 avril, avec une fusée qui s'élancera pour la deuxième fois dans sa configuration la plus puissante, avec quatre boosters. Au programme, 32 nouveaux satellites Amazon Leo à placer en orbite, deuxième des dix-huit missions signées entre les deux entreprises.