Deux mois et demi après le premier décollage historique d'Ariane 64, le lanceur européen reprend la route de l'espace. Arianespace mettra en orbite, toujours pour Amazon Leo, 32 nouveaux satellites le 28 avril prochain.
Arianespace et Amazon Leo ne laissent pas le feu s'éteindre. Mardi 24 mars, en fin de journée, l'opérateur européen a officialisé le retour d'Ariane 64 sur le pas de tir de Kourou, qui se sera refait une beauté. Ce sera le mardi 28 avril, avec une fusée qui s'élancera pour la deuxième fois dans sa configuration la plus puissante, avec quatre boosters. Au programme, 32 nouveaux satellites Amazon Leo à placer en orbite, deuxième des dix-huit missions signées entre les deux entreprises.
Ariane 64 de retour sur le pas de tir deux mois après son premier vol commercial avec Amazon Leo
Le 12 février dernier, Ariane 64 avait réussi son premier vol commercial avec brio. En 1h54, la fusée européenne avait propulsé 32 satellites Amazon Leo à 465 km au-dessus de nos têtes, à l'aide de ses quatre boosters. Une date importante pour l'Europe spatiale, et le début d'un énorme contrat. Deux mois et demi plus tard, le lanceur remet le couvert.
La mission VA268, baptisée LE-02 (Leo Europe 02) par Amazon, sera le 7e vol d'Ariane 6 au total, et son deuxième en configuration lourde Ariane 64. Elle représente également le 360e lancement dans l'histoire d'Arianespace, une belle occasion de marquer les esprits. Trente-deux satellites supplémentaires prendront place sous la coiffe de 20 mètres, déjà arrivés à Kourou les 10 et 12 mars.
Du côté du lanceur, les éléments constitutifs d'Ariane 6 sont en ce moment même acheminés par voie maritime à bord du navire à voiles, le Canopée, en direction du port de Pariacabo, point d'entrée habituel en Guyane. Leur arrivée marquera le coup d'envoi de l'assemblage final, de l'intégration des charges utiles et des dernières revues avant le feu vert. La fenêtre de tir exacte, elle, sera précisée dans les prochaines semaines.
Amazon Leo poursuit son déploiement face à Starlink et la constellation prend de l'ampleur
Avec ce deuxième lancement, Amazon continue d'étendre son réseau de satellites autour de la Terre. Après le tir de février, 212 satellites Leo sont déjà en orbite et tournent entre 590 et 630 km d'altitude. L'objectif du géant de Seattle est de lancer un minimum de 3 000 satellites pour couvrir la planète en internet, voire 7 700 sur le long terme selon l'autorisation accordée par la FCC, le régulateur américain des télécommunications.
Amazon Leo espère rattraper Starlink, le service d'internet par satellite d'Elon Musk, qui domine largement la course avec près de 9 000 satellites déjà en orbite. Pour y parvenir, Amazon a confié à Arianespace un contrat de 18 lancements au total, et celui-ci n'est que le deuxième. La cadence devrait s'intensifier et les prochaines missions embarqueront encore plus de satellites à chaque vol.
Pour Arianespace et ArianeGroup, enchaîner les missions Amazon Leo est une vraie carte de visite à l'échelle mondiale, comme en témoigne la signature, vendredi, d'un contrat avec Katalyst pour lancer un satellite, NEXUS-1, qui sera capable de ravitailler d'autres satellites dans l'espace. La cadence va s'accélérer, puisque huit lancements sont prévus cette année, neuf dès 2027. Et pour aller encore plus vite et plus loin, de nouveaux boosters, les P160C, plus puissants que ceux utilisés aujourd'hui, doivent faire leurs débuts dès cette année. L'Europe spatiale joue bien dans la cour des grands.