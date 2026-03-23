NEXUS-1 appartient à une catégorie encore rare, celle des satellites de services en orbite. Contrairement à un satellite classique, qui remplit une mission fixe depuis sa position, lui est conçu pour se déplacer. Il peut changer de trajectoire dans l'espace, aller à la rencontre d'un autre engin, s'y accrocher physiquement, puis intervenir dessus et ainsi lui apporter du carburant, améliorer ses équipements ou simplement lui permettre de fonctionner plusieurs années de plus.