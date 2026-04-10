Andy Jassy a déclaré dans sa lettre aux actionnaires qu'Amazon Leo serait « six à huit fois meilleurs en uplink, et deux fois meilleurs en downlink » que ce dont les clients disposent actuellement, pour un coût inférieur aux alternatives. Starlink est le concurrent visé, même si Andy Jassy ne le nomme pas, seul opérateur commercial à grande échelle en orbite basse à ce jour.

Amazon avait prévenu des débits extraordinaires, mais surtout qu'ils seraient largement supérieurs à ceux proposés actuellement par ce concurrent dont il ne veut pas dire le nom.

Delta Airlines, la compagnie aérienne au chiffre d'affaires le plus élevé au monde, a choisi Amazon Leo pour équiper 500 appareils en Wi-Fi à partir de 2028. JetBlue, AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, le réseau national australien NBN et la NASA ont également signé.

Aucun tarif d'abonnement n'a été annoncé pour autant, et Andy Jassy ne précise pas quels pays seront couverts au lancement ni quel volume de clients sera adressé dès le départ.