Amazon Leo sera lancé commercialement à mi-2026, selon Andy Jassy, avec des performances annoncées bien supérieures à Starlink. Sur les 3 236 satellites autorisés, seulement 241 sont en orbite à ce jour.
Andy Jassy a déclaré dans sa lettre aux actionnaires qu'Amazon Leo serait « six à huit fois meilleurs en uplink, et deux fois meilleurs en downlink » que ce dont les clients disposent actuellement, pour un coût inférieur aux alternatives. Starlink est le concurrent visé, même si Andy Jassy ne le nomme pas, seul opérateur commercial à grande échelle en orbite basse à ce jour.
Amazon avait prévenu des débits extraordinaires, mais surtout qu'ils seraient largement supérieurs à ceux proposés actuellement par ce concurrent dont il ne veut pas dire le nom.
Delta Airlines, la compagnie aérienne au chiffre d'affaires le plus élevé au monde, a choisi Amazon Leo pour équiper 500 appareils en Wi-Fi à partir de 2028. JetBlue, AT&T, Vodafone, DIRECTV Latin America, le réseau national australien NBN et la NASA ont également signé.
Aucun tarif d'abonnement n'a été annoncé pour autant, et Andy Jassy ne précise pas quels pays seront couverts au lancement ni quel volume de clients sera adressé dès le départ.
241 satellites en orbite, 1 618 attendus d'ici juillet
Le 4 avril 2026, ULA a déployé 29 satellites lors de la mission LA-05, la charge utile la plus lourde jamais emportée par un Atlas V. Au total, c'est le neuvième tir depuis avril 2025, avec des lanceurs variés : ULA Atlas V, Arianespace Ariane 6 et trois missions Falcon 9 de SpaceX, portant le total à 241 appareils en orbite. Deux nouvelles missions sont prévues fin avril, LA-06 le 27 avril avec 29 satellites et LE-02 le 28 avril avec 32 satellites depuis Kourou.
Si tout se passe bien, Amazon atteindra 302 satellites en orbite au 1er mai. L'entreprise doit pourtant en déployer 1 618 avant le 30 juillet 2026 selon l'accord initial avec la FCC (la Commission Fédérale des Communications), et a officiellement demandé un report de deux ans, jusqu'au 30 juillet 2028, en invoquant une pénurie de lanceurs disponibles à court terme. La FCC n'a pas encore statué. Amazon table sur 700 satellites en orbite d'ici fin juillet 2026. L'usine de Kirkland produit 30 satellites par semaine, plus vite que les fusées disponibles ne peuvent les emporter. Et Amazon fabrique ses satellites plus vite qu'elle ne trouve des fusées pour les lancer.
Inédit : AWS connecté directement aux satellites Leo
Leo intégrera AWS pour permettre aux entreprises et aux gouvernements de transférer des données dans les deux sens, pour le stockage, l'analyse et l'IA. Une organisation déjà cliente d'AWS pourra router son trafic satellite directement vers ses workloads cloud, sans passer par l'internet public.
Rien de tout cela chez Starlink.
Amazon propose trois terminaux, le Leo Nano (100 Mbps), le Leo Pro (400 Mbps) et le Leo Ultra (1 Gbps en download, 400 Mbps en upload), mais aucun prix public à ce stade.
Amazon compte plus de 200 satellites en orbite, soit le troisième réseau LEO opérationnel au monde aujourd'hui. Starlink en opère plus de 10 000.
Avec quelques centaines d'appareils en orbite au moment du lancement commercial, Amazon Leo couvrira d'abord certaines latitudes avant d'autres.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents