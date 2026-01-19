C'est un tout nouveau record tout bonnement impressionnant. La fusée Falcon 9 de SpaceX vient de réaliser sa 600e mission. Une prouesse pour un lanceur opérationnel depuis un peu plus d'une décennie.
Le Falcon 9 s'impose comme la fusée qui a révolutionné le secteur spatial. En cause, son premier étage capable de revenir se poser sur Terre une fois que sa mission orbitale est accomplie. Cette performance a permis à SpaceX de drastiquement réduire les coûts des lancements, le point de départ d'une toute nouvelle ère.
Records à la pelle
Car à un prix plus abordable, le nombre de vols a bien entendu grimpé de manière exponentielle. À tel point que ce 17 janvier, le Falcon 9 a accompli la 600e mission de son histoire en décollant depuis la base de Vandenberg en Californie. Sous sa coiffe, se trouvait NROL-105, un satellite du National Reconnaissance Office. Il s'agissait, en outre, de la première mission liée à la sécurité nationale de SpaceX en 2026.
Ce chiffre vient compléter la collection déjà impressionnante de records établis par la fusée d'Elon Musk, qui peut se targuer d'un taux de réussite de 99,5 %. De même, SpaceX a réalisé 165 lancements pour la seule année 2025, une première dans son histoire. Nombre d'entre eux lui ont permis de compléter sa constellation Starlink.
Et ce n'est pas tout : la firme est aussi en mesure de réutiliser ses premiers étages des dizaines de fois, témoignant là aussi d'une avance technologique claire sur la concurrence.
Une année 2026 déterminante pour SpaceX
SpaceX espère augmenter encore la cadence en 2026. D'ailleurs, la Federal Communications Commission (FCC), régulateur américain des télécommunications, vient de lui donner son autorisation pour le déploiement de 7 500 nouveaux satellites Starlink dans les prochaines années.
Mais Falcon 9 ne devrait pas être le seul lanceur qui s'en occupera. L'entreprise accélère aussi sur le développement de Starship, une fusée ultra lourde qui sera entièrement réutilisable, et possèdera une capacité de charge utile bien au-delà de sa petite sœur.
À terme, SpaceX envisage de produire 1 000 unités de son mastodonte par an. Mais avant, la société doit opérer des vols tests cruciaux cette année, notamment la récupération des deux étages ainsi qu'une démonstration de transfert de carburant entre deux Starship en orbite.