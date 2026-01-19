Car à un prix plus abordable, le nombre de vols a bien entendu grimpé de manière exponentielle. À tel point que ce 17 janvier, le Falcon 9 a accompli la 600e mission de son histoire en décollant depuis la base de Vandenberg en Californie. Sous sa coiffe, se trouvait NROL-105, un satellite du National Reconnaissance Office. Il s'agissait, en outre, de la première mission liée à la sécurité nationale de SpaceX en 2026.