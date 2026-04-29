On découvre aujourd'hui le pack de rémunération d'Elon Musk qui a été approuvé par SpaceX. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions attachées tiennent du jamais vu.
La société aérospatiale d'Elon Musk, SpaceX, bien connue pour son service d'internet par satellite Starlink, va bientôt entrer en bourse. Et il faut le dire tout de suite, vu ce que l'on apprend sur les conditions de rémunération de son patron, l'entreprise est peut-être celle qui se pose les ambitions les plus importantes (ou folles) de l'histoire de l'humanité !
Elon Musk gagnera 200 millions d'actions SpaceX s'il établit une colonie de 1 million de personnes sur Mars
Oui, SpaceX voit extrêmement loin. C'est ce que l'on peut voir dans les informations imprimées sur des documents confidentiels remis au régulateur financier américain de la Securities and Exchange Commission, auquel Reuters a eu accès.
Car les confiditions de rémunération d'Elon Musk qui y sont décrites sont incroyables. Ce dernier devrait ainsi toucher 200 millions d'actions restreintes à droit de vote privilégié si jamais… il établissait une colonie d'un million de personnes sur Mars ! Une condition folle, qui est accompagnée d'une seconde, qui apparaît bien plus tranquille à côté : faire atteindre à SpaceX une valorisation de 7 500 milliards de dollars (soit plus du double de celle de Microsoft aujourd'hui).
Un pack de 60,4 millions d'actions prévue si Elon Musk met en orbite une nuée de data centers d'une puissance totale de 100 000 Gigawatts
Une autre partie de ce plan prévoit qu'Elon Musk pourra toucher 60,4 millions d'actions restreintes s'il réussit à mettre en orbite des data centers spatiaux. Mais il lui faudra atteindre une capacité totale de 100 000 Gigawatts pour pouvoir les recevoir. Or, pour rappel, un réacteur nucléaire affiche en moyenne une puissance de 1 Gigawatt. Il faudrait donc que ces data centers tous ensemble représentent la puissance de 100 000 réacteurs nucléaires.
Autant dire que l'on est plus ou moins dans la science-fiction ici (à ce jour, évidemment !). Si Elon Musk n'atteint aucun de ces objectifs, il n'aura droit à aucune action. Aujourd'hui, il ne touche, pour être patron de SpaceX, qu'un salaire annuel de 54 080 dollars, ce qui est à peu près ce que peut recevoir un employé moyen aux États-Unis. Alors, est-ce une extravagance pour simplement attirer les investisseurs, où une vraie vision de l'avenir pour l'humanité ?