Oui, SpaceX voit extrêmement loin. C'est ce que l'on peut voir dans les informations imprimées sur des documents confidentiels remis au régulateur financier américain de la Securities and Exchange Commission, auquel Reuters a eu accès.

Car les confiditions de rémunération d'Elon Musk qui y sont décrites sont incroyables. Ce dernier devrait ainsi toucher 200 millions d'actions restreintes à droit de vote privilégié si jamais… il établissait une colonie d'un million de personnes sur Mars ! Une condition folle, qui est accompagnée d'une seconde, qui apparaît bien plus tranquille à côté : faire atteindre à SpaceX une valorisation de 7 500 milliards de dollars (soit plus du double de celle de Microsoft aujourd'hui).