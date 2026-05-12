La cote d’Intuitive Machines a subi une hausse similaire, elle qui a récemment opéré une nouvelle levée de fonds et bouclé un juteux contrat avec la NASA pour retourner sur la Lune. Pour rappel, ses deux missions précédentes ont connu des succès en demi-teinte. Nous avons ensuite Redwire, dont le cours a augmenté de 19 %, et Voyager Technologies, qui a pour sa part observé une hausse de 14 %.