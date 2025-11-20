Et ce n'était pas pour un petit client. La société a propulsé Prometheus Run, une mission sensible commandée par la Defense Innovation Unit (DIU) et la Missile Defense Agency (MDA), deux branches du département américain de la Défense. Le contenu exact ? Secret défense. On sait simplement que l'objectif était de tester des technologies cruciales pour améliorer les capacités américaines en matière de défense antimissile. Preuve de la confiance que lui apporte le Pentagone.