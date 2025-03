La mission High Five, opérée par un lanceur Electron, a eu lieu depuis le site de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Après un peu plus d'une heure de vol, la fusée a placé sa charge utile en orbite circulaire à une altitude précise de 650 kilomètres. Il s'agissait du cinquième lancement opéré par la firme pour le compte de Kinéis en moins d'un an, lui permettant de compléter sa constellation de 25 nanosatellites.