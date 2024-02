Kinéis révolutionne la détection des feux de forêt : la technologie française qui veille depuis l'orbite

Avec le bouleversement des régimes de précipitations dû au réchauffement climatique, certaines zones du monde sont touchées par des sécheresses délétères. Ces épisodes de déficit hydrique sont un terreau malheureusement très fertile à l'augmentation de la fréquence et de la puissance d'incendies dévastateurs. Certaines régions du monde (Australie, États de l'ouest américains, Canada, Brésil ou régions méditerranéennes) sont de plus en plus gravement menacées par ce fléau.

De nouvelles solutions émergent afin d'améliorer la gestion des feux de forêts, comme la surveillance par IA. Kineis joue en revanche sur un autre terrain. D'ici le mois de juin, la société déploiera une constellation de 25 satellites, qui se connecteront au sol avec une multitude d'objets, dont des balises de détection d'incendies.