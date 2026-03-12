« Alpha Flight 7 s'est déroulé sans accroc et toutes les exigences de la mission ont été remplies, ce qui prouve encore une fois la résilience, l'esprit d'innovation et la passion de l'équipe Firefly », s'est félicité Jason Kim, P.-D.G de Firefly Aerospace. « Au cours des derniers mois, nous avons examiné de près nos processus d'ingénierie, de production, de test, d'intégration et d'exploitation, et nous avons investi le temps nécessaire pour apporter une série d'améliorations », a-t-il poursuivi.