Dans la nuit du 21 janvier, sur le site de Wallops dans l'État de la Virginie, Rocket Lab menait justement un test clé sur le premier étage de la fusée. Il s'agissait, plus précisément, d'un essai de pression dit hydrostatique, une étape incontournable qui consiste à remplir le réservoir principal d'eau, puis augmenter progressivement la pression afin de vérifier jusqu'où la structure peut encaisser sans se déformer ni rompre.