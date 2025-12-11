L'actualité du spatial est décidément enthousiasmante. Alors que SpaceX poursuit le développement de sa mégafusée Starship, et que Blue Origin a récemment réussi un exploit avec New Glenn, ce sera bientôt au tour de Rocket Lab de potentiellement impressionner la galerie. Un peu plus discrète que ses rivales, l'entreprise opère déjà le petit lanceur Electron et se prépare désormais à bousculer le marché avec Neutron. Son premier vol est prévu pour 2026, et il ne faudra surtout pas le louper.