Un amerrissage historique que celui de l'équipage de la mission Artemis II, cette nuit, heure de Paris. La rentrée atmosphérique s'est faite à Mach 33, une vitesse que l'on n'avait plus vue depuis les missions Apollo des années 1960 et 1970.

Pendant six minutes, la capsule a disparu dans un cocon de plasma incandescent, pendant lesquelles toute communication avec Houston a été coupée. Puis les parachutes se sont ouverts, et le contrôleur de mission Rob Navias a annoncé un amerrissage parfait. Les familles réunies dans la salle de visionnage du centre de contrôle ont applaudi deux fois : à la fin du blackout radio, puis au contact avec l'eau.

À bord : le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch, première femme à frôler la Lune, et le Canadien Jeremy Hansen, premier non-Américain à en faire autant. Le 6 avril dernier, ils avaient franchi le record de distance établi par Apollo 13 en 1970, pour atteindre 406 771 km de la Terre. Jeremy Hansen avait alors lancé depuis la capsule : « Nous choisissons ce moment pour défier notre génération et la suivante, afin que ce record soit de courte durée ».