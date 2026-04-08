Il s’agissait très probablement du moment le plus attendu de la mission Artemis II depuis le décollage le 2 avril dernier. Ce lundi 4 avril, les quatre astronautes ont non seulement battu le record d’Apollo 13 en se rendant plus loin de la Terre que tout autre être humain, ils sont aussi devenus les premiers à survoler la Lune depuis plus de 50 ans. Un événement que l’on a d’ailleurs pu suivre en direct.