Elles sont là. La NASA a partagé les clichés capturés par les astronautes lors de leur survol de la Lune. Et elles sont exceptionnelles.
Il s’agissait très probablement du moment le plus attendu de la mission Artemis II depuis le décollage le 2 avril dernier. Ce lundi 4 avril, les quatre astronautes ont non seulement battu le record d’Apollo 13 en se rendant plus loin de la Terre que tout autre être humain, ils sont aussi devenus les premiers à survoler la Lune depuis plus de 50 ans. Un événement que l’on a d’ailleurs pu suivre en direct.
Des phénomènes jamais observés à l’œil nu
De quoi leur permettre d’assister à un phénomène rare et saisissant : un coucher de Terre. Depuis la capsule Orion, Victor Glover, Jeremy Hansen, Reid Wiseman et Christina Koch ont vu notre planète en forme de croissant disparaître lentement derrière le limbe lunaire. Une image vertigineuse, qui renverse les perspectives : la Lune y paraît immense, la Terre presque insignifiante.
Le survol a également permis à l’équipage de poser les yeux sur des régions que nul être humain n’avait contemplées. Parmi elles, le bassin Orientale, un cratère d’impact large de près de 1 000 kilomètres, surnommé le « Grand Canyon de la Lune », que le commandant Reid Wiseman a décrit comme « bien plus circulaire » que ce que les entraînements laissaient imaginer.
Les astronautes ont aussi observé la zone du pôle Sud, qui abrite le bassin South Pole-Aitken, le plus grand cratère d’impact confirmé du système solaire, où la NASA envisage d’établir une base dans les années 2030.
Et en toute fin de survol, l’équipage a vécu un spectacle que personne sur Terre ne pouvait partager : une éclipse solaire totale, vue depuis l’autre côté de la Lune. Le satellite a ainsi occulté le Soleil pendant près de 54 minutes, contre 7 minutes et demie au maximum depuis la Terre.
Des données précieuses pour la suite du programme Artemis
Les milliers de photos et d’enregistrements rapportés par l’équipage sont d’une valeur scientifique extrême. Ils vont notamment aider les chercheurs à mieux comprendre l’évolution géologique de la Lune. Surtout, ces données serviront à préparer concrètement les prochaines missions Artemis.
La région du pôle Sud, survolée et photographiée en détail, recèlerait d’importantes réserves de glace d’eau, enfouies dans les cratères en ombre permanente. Celle-ci pourrait à terme alimenter en eau les équipages lunaires, mais aussi permettre de produire du carburant pour les fusées, en la décomposant en hydrogène et en oxygène.
Les astronautes, eux, seront de retour sur Terre ce 10 avril. Leur amerrissage devrait se produire dans la nuit du 10 au 11 avril, aux alentours de 2 heures du matin, heure de France métropolitaine.