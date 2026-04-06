Apollo 13 n'avait pas prévu de battre un record de distance. En avril 1970, cinquante-six heures après le lancement, un réservoir d'oxygène avait explosé à bord. La NASA avait alors opté pour une trajectoire en huit, sans orbite lunaire, pour ramener les trois hommes vivants en consommant le moins de carburant possible. Ce détour forcé avait porté Lovell, Haise et Swigert à 248 655 miles de la Terre.

Artemis II suit exactement la même figure en huit, mais pour des raisons inverses : ni alunissage ni orbite lunaire n'étaient au programme. La mission n'a pour seul et unique but de tester le vaisseau Orion en environnement de vol profond. Jared Isaacman, patron de la NASA, l'a confirmé dimanche sur CNN, rapporte notre confrère Le Monde : « Nous allons en apprendre énormément sur le vaisseau spatial, c'est ce qui nous intéresse le plus en termes de données ».

Si les pionniers d'Apollo passaient à 110 kilomètres de la surface lunaire, Orion restera à environ 6 500 kilomètres. Bien plus loin, mais avec un avantage géométrique : les quatre astronautes verront le disque complet de la Lune, pôles compris, là où leurs prédécesseurs n'en percevaient qu'une portion.

Toujours selon Le Monde, Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la NASA, a indiqué à l'AFP que l'équipage verrait « des régions de la face cachée qu'aucun des astronautes du programme Apollo n'avait pu observer ». Pour Jeremy Hansen, qui a déjà aperçu le bassin Orientale depuis Orion, « C'est exactement comme à l'entraînement, mais en trois dimensions et c'est tout simplement incroyable ».